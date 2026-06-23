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Bitlis'te yakıt deposuna gizlenen 15 kilo esrar ele geçirildi

Bitlis'te yakıt deposuna gizlenen 15 kilo esrar ele geçirildi
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Bitlis'te polis ekiplerinin durdurduğu bir aracın yakıt deposunda 15 kilo 414 gram esrar bulundu. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklandı.

Bitlis'te polis ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucunda bir aracın yakıt deposuna gizlenmiş vaziyette 15 kilo esrar ele geçirildi.

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, Bitlis merkezde şüphe üzerine durdurulan bir araçta arama yapıldı. Araçta gerçekleştirilen detaylı incelemede, yakıt deposuna özel olarak zulalanmış halde 20 parça halinde toplam 15 kilo 414 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BİTLİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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