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Tatvan'da Skunk Operasyonu: 2 Tutuklama

Tatvan'da Skunk Operasyonu: 2 Tutuklama
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Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta 6 kilo 550 gram skunk ele geçirildi. Narkotik dedektör köpeği 'Gill'in aramasında stepne bölümünde bulunan uyuşturucuyla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta 6 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirilirken 2 şüpheli ise tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında operasyon gerçekleştirdi. Tatvan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, narkotik dedektör köpeği "Gill" yapılan detaylı aramada, aracın stepne bölümüne zulalanmış halde 6 kilo 550 gram skunk maddesi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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