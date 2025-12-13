Bitlis'te 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi
Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış halde 3 kilo 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİTLİS