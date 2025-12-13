Haberler

Bitlis'te 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi

Güncelleme:
Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde polis ekiplerince, durdurulan bir araçta yapılan aramada 3 kilo 210 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince Tatvan ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, sağ ön yolcu koltuğunun alt kısmına zulalanmış halde 3 kilo 210 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli şahıs, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - BİTLİS

