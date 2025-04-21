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Bitlis'te 120 Bin TL Değerinde Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi

Bitlis'te 120 Bin TL Değerinde Kıyılmış Tütün Ele Geçirildi
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Bitlis'te jandarma ekipleri, yol kontrolü sırasında durdurdukları bir araçta 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirdi. Tütünün piyasa değeri 120 bin TL olarak belirlendi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

BİTLİS (İHA) – Bitlis'te polis ekiplerince bir araçta yapılan aramada, piyasa değeri 120 bin TL olan 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Bitlis İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, merkez ilçede gerçekleştirdikleri yol kontrolleri sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan 35 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Tütüne el konulurken, gözaltına alınan şüpheli şahısla ilgili adli işlem başlatıldığı belirtildi. - BİTLİS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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