Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Bitlis'in Ağaçdere köyünde ahırda çıkan yangında 80 küçükbaş hayvan telef olurken, 1 kişi de dumandan etkilendi.

Yangın, Bitlis merkeze bağlı Ağaçdere köyünün Yavuzlar mezrasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bayram Bayan'a (44) ait ahırda elektrik tesisatından kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin ahırı sarması üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ahırda bulunan 80 küçükbaş hayvan telef oldu. Yangını söndürme çalışmalarına katılan köy sakinlerinden Servet İldeniz (38) ise dumandan etkilendi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, bölgede soğutma ve söndürme çalışmalarının sürdüğü bildirildi. Servet İldeniz'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı