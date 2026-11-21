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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde tırın devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Ahlat-Adilcevaz kara yolu üzerindeki Gabanlar mevkisinde meydana geldi. H.K. (57) yönetimindeki 04 ABA 816 plakalı tır, Ahlat'tan Adilcevaz istikametine seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. meydana gelen trafik kazasında yaralanan sürücü H.K., olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, olayla ilgili Adilcevaz İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı