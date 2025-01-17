Bismil'de Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tır, kamyon ve iki otomobilin karıştığı kazada 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bismil ilçesi Köseli Mahallesi'nde 31 ST 234 plakalı kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 33 SL 163 plakalı tıra arkadan çarptı. Sürüklenen tır, 46 ABE 288 plakalı ve 34 BCJ 962 plakalı iki otomobile çarptı. Zincirleme kazada kamyonda bulunan baba ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bismil Devlet Hastanesine sevk edildi. Trafiğe kapanan yolda ulaşım kontrollü olarak sağlandı. - DİYARBAKIR