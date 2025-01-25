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Bismil'de Uyuşturucu ve Cinayet Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı

Bismil'de Uyuşturucu ve Cinayet Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından aranıyorlardı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (38) Tekel Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, kasten öldürme suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D ise (27) Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.

Yapılan operasyonların ardından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 3 haftada aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısı 22'ye yükseldi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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