Bismil'de Uyuşturucu ve Cinayet Suçundan Aranan İki Kişi Yakalandı
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan iki kişi, düzenlenen operasyonla yakalandı. Uyuşturucu ticareti ve kasten öldürme suçlarından aranıyorlardı.
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.
Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri tarafından aranan şahıslara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak ve sağlamak suçundan hakkında 18 yıl 3 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.T. (38) Tekel Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla, kasten öldürme suçundan 16 yıl 9 ay 29 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D ise (27) Dumlupınar Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonla gözaltına alındı.
Yapılan operasyonların ardından Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince son 3 haftada aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda yakalanan şüpheli sayısı 22'ye yükseldi. - DİYARBAKIR