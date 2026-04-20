Diyarbakır'da selde mahsur malan çobanı AFAD ve JAK ekipleri kurtardı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesine bağlı Çakıllı köyünde yağışlar sonrası yükselen sel suları nedeniyle mahsur kalan çoban, ekiplerin başarılı operasyonuyla kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre, bölgede aniden bastıran sağanak yağış derelerin taşmasına ve ekili arazilerin su altında kalmasına neden oldu. Bu sırada hayvanlarını otlatan bir çoban, çevresini saran sel suları nedeniyle güvenli bölgeye geçemeyerek mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri sevk edildi. Zorlu arazi şartlarına ve akıntının şiddetine rağmen kurtarma ekipleri çobana ulaştı. Bot yardımıyla güvenli alana tahliye edilen çoban, sağlık ekiplerine teslim edildi. Çobanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle vatandaşları dere yataklarından uzak durmaları ve muhtemel ani su baskınlarına karşı tedbirli olmaları konusunda uyardı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı