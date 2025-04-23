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Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı

Bismil'de Huzur Asayiş Uygulaması: 9 Yıl Hapis Cezası Bulunan Şahıs Yakalandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan Huzur Asayiş uygulamalarında, 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı. Denetimlerde ayrıca çeşitli yasadışı maddeler ele geçirildi.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde yapılan uygulamalarda 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı.

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gün içerisinde gerçekleştirilen Huzur Asayiş uygulamasında eğlence mekanları, metruk binalar, park bahçeler, okullar ve vatandaş yoğunluğunun olduğu yerlerde yapılan denetimlerde yaklaşık 40 gram kenevir maddesi 70 adet sentetik ecza maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 15 adet fişek ele geçirilirken hakkında 9 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli yakalandı.

Huzur Asayiş uygulaması kapsamında haklarında adli işlem başlatılan 6 şahıstan 5'i Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından sevk edildikleri Bismil Adalet Sarayından adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 1 şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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