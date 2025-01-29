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Bismil'de Hırdavat Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı

Bismil'de Hırdavat Hırsızlığı: 3 Şüpheli Tutuklandı
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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde park halindeki bir otomobilden hırdavat malzemesi çalan 3 kişi, emniyetin düzenlediği operasyonla tutuklandı.

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde park halindeki otomobilden hırdavat malzemesi çalan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, 26 Ocak'ta Fırat Mahallesi 210. Sokak'ta C.A'ya ait park halindeki otomobilden hırdavat malzemelerinin çalınması ile ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde kimlikleri tespit edilen E.T. (18) ve H.K. (31) ile R.K. (32) isimli kadın, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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