Bisikletten Düşen Çocuk Yorgun Mermi Kurbanı Oldu

Bisikletten Düşen Çocuk Yorgun Mermi Kurbanı Oldu
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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bisiklet sürerken düşen 6 yaşındaki çocuk, kafasına isabet eden yorgun mermi nedeniyle hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bisikletten düşüp hastanede hayatını kaybeden çocuğa yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı

Hastanede tedavi altına alınan çocuk kurtarılamadı

Bisikletten düşen çocuğun kafasını çarptığı sanıldı ama acı gerçek hastanede ortaya çıktı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde parkta sürdüğü bisikletten düşerek ağır yaralanan 6 yaşındaki çocuğun kafasına yorgun mermi isabet ettiği ortaya çıktı. Hastanede tedavi altına alınan çocuk kurtarılamadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Pazar günü Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Barış Mahallesinde yaşandı. Mahalle parkında bisiklet süren 6 yaşındaki Sami Yusuf Kaya, yere düşerek kanlar içerisinde kaldı. Ailesi ile çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, yaralı çocuğa ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Suruç Devlet Hastanesine götürdü.

Kafasında mermi çekirdeği tespit edildi

Acil serviste müdahale edilen çocuğun beyin kanaması geçirdiğinden şüphelenen doktorlar, beyin tomografisi çektirdi. Kırmızı alanda müdahalesi devam eden çocuğun beyin tomografisini inceleyen doktorlar, kafatasını delip içeri giren bir mermi çekirdeği gördü.

Yaşam mücadelesini kaybetti

Durumu ağır olduğu gerekçesiyle Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi Haliliye Ek Hizmet Binasına sevk edilen çocuk, iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Ceset, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken olayın yaşandığı bölgeye giden polis ekipleri, silahı ateşleyen magandayı belirlemek için çalışma başlattı.

Silah sıkmak erkeklik değildir

Yaşanan olaya tepki gösteren Aligör Mahalle Muhtarı Mehmet Alakuş, "Daha dün parkta oynayan bir çocuğumuzun kafasına yorgun mermi isabet etti. Düğünlerimizi kanla sonlandırmayalım. Silah sıkmak marifet değil, silah sıkmak erkeklik değil, silah sıkmak insanları düğünlerde yüceltmez" diye konuştu.

Maganda kurşunu ile hayatını kaybeden çocuktan geriye ise sünnet olduğunda cami imamı olan babası Abdülkerim Kaya ile birlikte çektirdiği fotoğrafı kaldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BİLGİN - 3.Sayfa
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