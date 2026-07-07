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Önünü kaldırdıkları bisikletleri ile seyreden çocuklara çarpmamaya çalışırken yaralandı

Önünü kaldırdıkları bisikletleri ile seyreden çocuklara çarpmamaya çalışırken yaralandı
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Eskişehir'de önlerine çıkan bisikletli çocuklara çarpmamaya çalışan motosiklet sürücüsü, aracının devrilmesi sonucu yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'de önünü kaldırdıkları bisikletleri ile seyreden çocuklara çarpmamaya çalışan motosiklet sürücüsü, aracının devrilmesi sonucu yere düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Odunpazarı ilçesi Arifiye Mahallesi Mustafa Kemal Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun ortasında tek teker kaldırarak ilerleyen 2 bisikletli çocuk, U.E. (19) isimli erkek şahsın idaresindeki 43 AEU 420 plakalı motosikletin aniden önüne çıktı. Çocuklara çarpmamaya çalışırken kontrolü kaybederek motosikleti deviren sürücü, savrularak yere düştü. Yaralanan genç motosiklet sürücüsünü gören çevredeki vatandaşlar yardıma koştu.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Göğüs travması geçirdiği belirlenen yaralı, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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