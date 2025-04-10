Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar

Azerbaycan'da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir aile, evlerinde uzun süredir yaşadıkları garipliklerin ardından büyü yapıldığından şüphelenerek detaylı bir inceleme başlattı. Araştırmalar sırasında evin kartonpiyer kısmını kıran aile, şok edici bir manzara karşılaştı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kartonpiyerin içine gizlenmiş bir muska bulan aile, olay anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı yorumlarda "Evin içinde yıllardır büyüyle yaşamışlar", "Bu tarz olaylar artık daha sık karşımıza çıkıyor" ifadeleri yer aldı.