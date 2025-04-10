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Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar

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Azerbaycan'da bir aile, evlerinde yaşadıkları garipliklerin ardından kartonpiyeri kırınca içinden gizlenmiş bir muska buldu. O anları kaydeden ailenin çektiği görüntüler kısa sürede viral oldu.

Azerbaycan'da yaşanan ilginç bir olay, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir aile, evlerinde uzun süredir yaşadıkları garipliklerin ardından büyü yapıldığından şüphelenerek detaylı bir inceleme başlattı. Araştırmalar sırasında evin kartonpiyer kısmını kıran aile, şok edici bir manzara karşılaştı.

GÖRENLER ŞAŞKINLIĞINI GİZLEYEMEDİ

Kartonpiyerin içine gizlenmiş bir muska bulan aile, olay anını cep telefonuyla kaydederek sosyal medyada paylaştı. Görüntüler kısa sürede viral olurken, kullanıcılar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Bazı yorumlarda "Evin içinde yıllardır büyüyle yaşamışlar", "Bu tarz olaylar artık daha sık karşımıza çıkıyor" ifadeleri yer aldı.

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Bir süredir garip şeyler oluyordu! Evdeki kartonpiyeri söktüler, altından çıkanlara inanamadılar
Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıslevin:

Adam gibi haber yapın, videoyla haberin ne alakası var siboplar

Yorum Beğen76
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıhaksız mıyım:

abi polisin bir kadına cinsel saldırıda bulunduğu habere de aynı VİDEOYU YÜKLEMİŞSİNİZ. site editörleri ne içiyosunuz abi:)))

Yorum Beğen23
Yorum Beğenme0
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Haber Yorumlarıserhat:

muska gibi batıl inançlar azerbaycandan anadoluya gelmiş bir kültürdür

Yorum Beğen8
Yorum Beğenme7
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