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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Birlikte alkol aldığı arkadaşını bıçakladı

Aydın Efeler ilçesinde birlikte alkol aldığı iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

EFELER, AYDIN (İHA) - Aydın Efeler ilçesinde birlikte alkol aldığı iddia edilen 2 kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla yaralandı.

Olay, Efeler Çeştepe Mahallesi 32. Sokak'ta saat 19.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, V.Ö. ile A.O. isimli 2 arkadaş birlikte alkol almaya başladı. Bir süre sonra 2 şahıs arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen tartışmada bıçaklar çekildi. Kavgada V.Ö. karnından aldığı bıçak darbesiyle yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı V.Ö. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Karın bölgesinde 2 bıçak darbesi aldığı öğrenilen V.Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Polis ekipleri olayın ardından kaçan şüpheli A.O.'yu yakalamak için çalışma başlatırken, olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - AYDIN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Münir Karaloğlu, Çeştepe, Efeler, Alkol, 3. Sayfa, Haberler

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