Birleşik Arap Emirlikleri İstihbaratı'na Yönelik Casusluk Operasyonu

Güncelleme:
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının Türkiye'de bir GSM firması aracılığıyla kritik pozisyonlardaki kişilere dair biyografik veriler toplamaya çalıştığı tespit edildi. Operasyonda 3 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden kritik pozisyonlarda çalışan personellere ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edildi. Soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde 'siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat servisi mensuplarının Türkiye'de bulunan bir GSM firmasından temin ettiği numara ile sahte profiller üzerinden Türkiye'de faaliyet gösteren savunma sanayi kuruluşlarında görev yapan yönetici pozisyonundaki personel, Dışişleri Bakanlığı tarafından kullanılan bir telefon ve bazı yabancı ülkelerin resmi görevlileri ile irtibata geçerek kritik pozisyonlarda çalışan personele ilişkin biyografik veri derlemeye çalıştığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında Birleşik Arap Emirlikleri istihbarat mensuplarının talimatı doğrultusunda temin edilen Türkiye'de bulunan bir operatöre ait GSM hattını satan alan, bu GSM hattını Birleşik Arap Emirlikleri ülkesine götürerek istihbarat mensuplarına veren ve birbirleriyle irtibatları bulunan 4 kişi belirlendi. Tespit edilen 4 şahsın yakalanması için operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 kişi yakalanırken, 1 şahıs hakkında yurtdışında olduğundan yakalama kararı çıkartıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
