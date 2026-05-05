Birini satın aldı, diğerini çaldı: O anlar kamerada

Mersin'in Silifke ilçesinde bir iş yerinde girerek saat satın alan ve bozuk paralarla ödeme yapan kadın, ikinci bir saati ise önce cebine ardından da poşete koyup kayıplara karıştı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Silifke ilçesinde takı ve saat satan bir iş yerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 3 çocukla iş yerine gelen bir kadın, vitrinden beğendiği bir akıllı saati satın almak istedi. Cebinden çıkardığı 5, 10 ve 20 TL'lik bozuk paraları çalışana vererek ödeme yapan kadın, dikkat dağıttı. Çalışanın paraları saymakla meşgul olduğu anı fırsat bilen şüpheli, vitrinde gözüne kestirdiği ikinci bir akıllı saati gizlice cebine koydu. 3 bin 300 TL değerindeki saatin parasını ödeyen kadın 5 bin TL değerindeki diğer akıllı saati de gizlice alarak izini kaybettirdi.

İş yerinde çalışan Arzu Akdoğan, kadının bir saati satın aldığını ancak bozuk paraları saydığı esnada ikinci saati çaldığını ifade etti. İş yeri sahibi Recep Keleş ise şüpheli kadının daha önce başka bir saatçiden de alışveriş yaptığını, kendi iş yerlerinden çıktıktan sonra diğer iş yerinden aldığı saati iade etmek istediğini öğrendiğini söyledi. Keleş, çalınan saatin yaklaşık bir hafta sonra yapılan envanter kontrolünde fark edildiğini ve durumu polise bildirildiğini anlattı.

Olayla ilgili polis, güvenlik kameralarından yola çıkarak şüpheli kadının yakalanması için çalışma başlattı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
