Birecik'te vatandaşlar 'süper hücre' felaketini anlattı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün akşam etkili olan fırtına ve dolu, korkulu anlar yaşanmasına neden oldu. Fırtına nedeniyle halatı kopan bir duba restoran su üzerinde sürüklendi. Kıyıya yaklaşan duba restorandaki vatandaşlar, panik içinde kendilerini kıyıya attı. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Birecik'te şiddetli fırtınanın devirdiği ağaçlar, zarar gören parklar havadan dron ile görüntülendi. Belediye ekipleri, yol ve kaldırımlara devrilen ağaçları keserek kaldırdı. Bölgede yetkililer, hasar tespit çalışması başlattı.

Panikle kendilerini kıyıya attılar

Su üzerinde sürüklenen duba restoranda mahsur kalan vatandaşlar, yaklaşık 200 metre ileride kendiliğinden kıyıya yanaşan duba üzerinden atlayarak kurtulmayı başardı. Yaşanan korku dolu anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Vatandaşlar o anları anlattı

Bağlarbaşı Mahallesi Muhtarı Mehmet Öztürk, "47 yaşındayım, hayatımda ilk kez böyle bir felaket gördüm. Maalesef hayatı çok olumsuz etkiledi. Çoğu işyerimiz zarar gördü, ağaçlarımız devrildi. Yetkililerimiz saha araştırması ile gerekli çalışmaları başlattılar. İnşallah yaralar tez zamanda sarılır. Rabbim bir daha yaşatmasın" dedi.

Vatandaşlardan Hakim Kılıç da ilk kez böyle büyük bir fırtınayla karşı karşıya kaldığını belirterek, felaket sonrası herkesin can derdine düştüğünü söyledi.

Hasar tespit çalışmaları başlatıldı

Etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına sonrası oluşan hasarlar için Birecik Kaymakamlığı vatandaşlara resmi başvuru çağrısında bulundu. Yaşanan doğa olayı sonrasında evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında maddi hasar oluşan vatandaşlar için yasal süreç başlatıldı. Kaymakamlık, hasarların tespit edilebilmesi için vatandaşların resmi başvuruda bulunmaları gerektiğini duyurdu.

Başvurular kaymakamlık binasına yapılacak

Kaymakamlık tarafından yapılan duyuruda, müracaatların Birecik Kaymakamlığı binasındaki ilgili birimlere şahsen yapılması gerektiği vurgulandı. Vatandaşların beyanları doğrultusunda başlatılacak olan hasar tespit çalışmaları, mağduriyetlerin giderilmesi amacıyla ivedilikle yürütülecek. Başvuru süreciyle birlikte sahada yürütülecek çalışmalar için gerekli verilerin toplanacağı ifade edilirken, Birecik Kaymakamlığı vatandaşları resmi kanallar üzerinden bilgilendirmeye devam edeceği aktarıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı