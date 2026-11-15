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Birecik'teki zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı

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Birecik'teki zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı Haber Videosunu İzle
Birecik'teki zeytin ve fıstık fabrikasında iş kazası geçiren işçi yaralandı
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Şanlıurfa’nın Birecik ilçesindeki zeytin ve fıstık fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı; jandarma inceleme başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bulunan zeytin ve fıstık fabrikasında meydana gelen iş kazasında bir işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre olay, Birecik ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, fabrikada çalışan M.D., elevatöre (taşıma düzeneği) kapılarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan M.D., sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı işçi, ambulansla Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri, olayla ilgili inceleme çalışması başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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