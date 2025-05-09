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Birecik'te Traktör Kazası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti

Birecik'te Traktör Kazası: 1 Yaşındaki Bebek Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, 2 yaşındaki bir çocuğun oynadığı traktörün hareket etmesi sonucu 1 yaşındaki kuzeni ezilerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde 2 yaşındaki çocuk, üzerinde oyun oynarken hareket ettirdiği traktörle, 1 yaşındaki kuzeninin ezilmesine neden oldu. Hastaneye kaldırılan bebek, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı kırsal Yuvacık Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, akranlarıyla oyun oynayan 2 yaşındaki M.C.G., evin önünde park halinde olan 27 NS 223 plakalı traktörün üzerine tırmandı. Bir süre traktörü kurcalayan M.C.G., traktörün hareket etmesine neden oldu. Hareket eden traktör, önünde oyun oynayan 1 yaşındaki M.E.G.'nin üzerinden geçti. Ezilen bebek ağır yaralandı. Yakınları tarafından Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırılan M.E.G., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kırsal mahalleye giden Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kadın ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı.

Bebeğin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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