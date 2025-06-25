Birecik'te Temizlikçi Kadın 4. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti

Birecik'te Temizlikçi Kadın 4. Kattan Düştü, Hayatını Kaybetti
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde cam silerken 4. kattan düşen 50 yaşındaki temizlikçi Sedef Ateş, hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde camları silen temizlikçi kadın, 4'üncü kattan düşerek hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik İlçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Gaziantep'in Nizip ilçesine bağlı Saray kırsal Mahallesinden temizlik yapmak için günübirlik Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine giden 50 yaşındaki Sedef Ateş, apartmanın 4'üncü katındaki bir evin içerdeki temizliğini bitirdikten sonra camları silmeye çalıştı.

Dışarı sarkması sonu oldu

Camın dış kısmını silmek için kendisini dışarı doğru sarkıtan Sedef, dengesini kaybederek yere çakıldı. Kadının düştüğünü görenler sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden sağlık ekipleri, kanlar içerisinde kalan kadına İlk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla Birecik Devlet Hastanesine götürdü. Doktorların müdahale ettiği talihsiz kadın, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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