Birecik'te Park Halindeki Otomobil Ateşe Verildi

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahıs park halindeki otomobilini ateşe verdi.

Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Bozdere Küme Evleri Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yakup S. isimli bir şahıs evinin önünde park halinde olan otomobilini henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşe verdi. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanana otomobil kullanılamaz hale geldi.

Şahsın otomobilini neden yaktığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA