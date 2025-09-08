Birecik'te Park Halindeki Otomobil Ateşe Verildi
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahıs evinin önünde park halindeki otomobilini ateşe verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şahıs park halindeki otomobilini ateşe verdi.
Edinilen bilgiye göre, olay, sabah saatlerinde Birecik ilçesine bağlı Bozdere Küme Evleri Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre, Yakup S. isimli bir şahıs evinin önünde park halinde olan otomobilini henüz belirlenemeyen bir nedenle ateşe verdi. Otomobilin yandığını görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Yanana otomobil kullanılamaz hale geldi.
Şahsın otomobilini neden yaktığı henüz öğrenilemezken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa