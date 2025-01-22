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Birecik’te Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Yan Yattı

Birecik’te Park Halindeki Araçlara Çarpan Otomobil Yan Yattı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir otomobil, kontrolünü kaybederek park halindeki araçlara çarptı ve yan yattı. Kazada yaralanan olmamasına rağmen toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düz yolda ilerleyen otomobil, park halindeki araçlara çarparak yan yattı. Toplam 5 aracın hasar aldığı kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre kaza, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesi'nde yaşandı. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Opel marka otomobil, yolda seyir halindeyken kontrolden çıktı. Park halindeki araçlara çarpan otomobil yan yattı. Saniye saniye güvenlik kamerasına da yansıyan kazada yaralanan olmazken toplam 5 araçta maddi hasar meydana geldi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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