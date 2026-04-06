Otomobille çarpışan motosikletteki çift yaralandı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletteki karı koca yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza gece saatlerinde Birecik ilçe çıkışında yaşandı. Muftah G.'nin kullandığı 63 AIA 110 plakalı motosiklet, dönüş yapmak istediği sırada sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 27 EZ 926 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletin sürücü Muftah G. ile eşi Seyhan G. yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yerde yatan yaralıların yardımına koştu. İlk müdahaleleri vatandaşlar tarafından yapılan yaralılar, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı