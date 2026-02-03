Çarpışan 2 araç alev topuna döndü: 2 yaralı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde işçi servisi ile hafif ticari araç çarpıştı. 2 kişinin yaralandığı kaza sonrası araçlar alev topuna döndü. Yangın itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Birecik ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesi'nde sabahın erken saatlerinde meydana geldi. Kargo işçilerini taşıyan minibüs ile hafif ticari araç henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, diğer işçiler tarafından minibüsten çıkarılarak güvenli bir alana taşındı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar alev aldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesi sayesinde alevler kontrol altına alınarak muhtemel bir facianın önüne geçildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı, Birecik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ŞANLIURFA