Birecik'te Fırat Nehri'nde Erkek Cesedi Bulundu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Fırat Nehri'nde sürüklenen erkek cesedi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinden geçen Fırat Nehri sahil boyunda yaşandı. İddiaya göre, suyun üzerinde sürüklenen bir ceset gören vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden polisler, sahil güvenlik ekiplerine haber verdi. Ekipler, yetişkin bir erkeğe ait olduğu belirlenen ve üzerinde kıyafetleri bulunan cesedi sudan çıkarttı.

Üzerinden kimlik çıkmadı

İlk incelenmesi olay yerinde yapılan ceset, ölüm nedeni ve kimliğinin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA