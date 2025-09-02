Birecik'te Eski Ziraat Odası Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti

Birecik'te Eski Ziraat Odası Başkanı Silahlı Saldırıda Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak, oğlu ile akrabası arasında çıkan tartışmayı çözmek için gittiği evde silahla vurularak hayatını kaybetti. Olayla ilgili gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde oğlu ile kavga eden yakınını barıştırmaya giden eski ziraat odası başkanının silahla vurularak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 9 kişiden 8'i tutuklandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Birecik ilçesine bağlı kırsal Güvenir Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, eski ziraat odası başkanı Mehmet Hıdır Çakmak'ın (55) oğlu ile akrabası Salih Ç. (28) arasında uzun zamandır devam eden arazi anlaşmazlığından dolayı Birecik ilçe merkezinde tartışma çıktı. Kırsal mahalleye gelen taraflar, olayı aile büyüklerine anlattı. Mehmet Hıdır Çakmak ise olayın büyümemesi için karşı tarafın evine gitmek istedi. İddiaya göre, Çakmak'ın geldiğini gören karşı taraftakiler, silahla ateş ederek Mehmet Hıdır Çakmak'ı vurdu. Ağır yaralanan Çakmak, kaldırıldığı Birecik Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Mahalleye giden jandarma ekipleri, olaya karıştıkları belirlenen Zekeriya Ç., Salih Ç. ve Mehmet Ç. ile ismi öğrenilemeyen 6 kişiyi gözaltına aldı. Karakoldaki işlemleri tamamlanan 9 şüpheli, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 8'i mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Özgür Özel: Özgür Çelik görevinin başında, Gürsel Tekin'i partiden ihraç ettik

CHP, Gürsel Tekin'i partiden ihraç etti
İddianame kabul edildi! Görevden alınan Özgür Çelik için şimdi de hapis talebi

Görevden alınan Özgür Çelik'e bir kötü haber daha
Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı! Görüşmede de gündeme gelmiş

Sürpriz ziyaret sonrası eski CHP liderinden 'koalisyon' çıkışı
''Camiasız kalır'' demişti! Tolunay Kafkas'tan Uğurcan Çakır için yeni açıklama

'Camiasız kalır' demişti! Uğurcan için çok konuşulacak bir yorum daha
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Teklifleri götürdü! Sadettin Saran'dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle

Sadettin Saran'dan kendisine seçimi kazandıracak 2 bomba hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.