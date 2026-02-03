Haberler

Şanlıurfa'da 100 bin lirayı çalan şüpheli kameraya yansıdı

Şanlıurfa'da 100 bin lirayı çalan şüpheli kameraya yansıdı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir derneğe giren hırsız, camı kırarak kasadan 100 bin lira, saz ve ses sistemini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı. Polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir derneğe dadanan hırsız, 100 bin lira ile ses sistemini ve bir sazı çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir derneğe dadanan şüpheli şahıs, camı kırarak içeri girdi. Şüpheli şahıs, girdiği dernekteki kasadan 100 bin lira, saz ile ses sistemini çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Dernek başkanı Reşat Aksoy, mağdur olduklarını belirterek, "Ofisimi kapatıp eve gittim. Sabah ofisi açınca camın kırık olduğunu ve hırsızlık yapıldığını fark ettim. Hırsız camı kırarak içeri girmiş ve kasadaki 100 bin lira para, saz ve ses sistemini çalmış" dedi.

Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa
MHP lideri Bahçeli: Öcalan umuda, Demirtaş yuvasına dönmeli

Bahçeli'den çok konuşulacak Öcalan ve Demirtaş çağrısı
DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki

DEM Parti'den Bahçeli'nin Öcalan ve Demirtaş çağrısına ilk tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Kız grubundan kan donduran zorbalık! İstediklerini alamayınca şiddete başvurdular

"Gençlik nereye gidiyor?" dedirten görüntü
Fatih Ürek'in ailesiyle ilgili inanılmaz iddialar! Daha ölmeden neler yapmışlar neler

Fatih Ürek'in ailesinden büyük rezillik! Ölmeden neler yapmışlar neler
Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı

Ünlü komedyen taklidini yaptığı ismin baskınına uğradı
Heidi Klum'un Grammy'deki çıplak illüzyonlu elbisesi 'Yok Artık' dedirtti

Heidi Klum'un çıplak illüzyonlu elbisesi "Yok Artık" dedirtti
Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı

Annesine 4 kelimelik mesaj atan Bahar Candan intihara kalkıştı
Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha

Uçak kalktı geliyor! Galatasaray'a sürpriz orta saha