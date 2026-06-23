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Dalgıç pompası hırsızları yakalandı

Dalgıç pompası hırsızları yakalandı
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir çiftçiye ait dalgıç pompasını çalan 2 şüpheli, jandarma ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dalgıç pompası hırsızlığı şüphelisi 2 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Birecik ilçesinde yaşayan H.B. isimli çiftçi, dalgıç pompasının çalındığı gerekçesiyle jandarma karakoluna başvurdu. Saha çalışması yapan ekipler, şüpheli bir aracı durdurarak içerisinde arama yaptı. Yapılan aramada aracın içerisinde 2 adet elektrik sürücüsü, 1 adet elektrik sürücüsü yedek parçası, 1 adet dalgıç pompası ile 50 metre uzunluğunda bakır kablo ve çok sayıda farklı materyal buldu.

Gözaltına alınan 2 şahıs karakola götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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