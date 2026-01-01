Haberler

Dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı

Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde düşen kayalar nedeniyle yol trafiğe kapandı. Olayda kimse zarar görmezken, yol açma çalışmaları sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dağdan kopan kayalar yolu trafiğe kapattı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi yolunda yaşandı. Son bir haftada etkili olan kar yağışı nedeniyle dağdan kayalar koptu. Yola düşen kayalar, trafiğin durmasına neden oldu. Yaşanan olay sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Kimsenin zarar görmediği olayda kayaları kaldırma ve yolu trafiğe açma çalışmaları devam ediyor. - ŞANLIURFA

