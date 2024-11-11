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Birecik'te Camiyi Su Bastı: Cemaat Şokta

Birecik'te Camiyi Su Bastı: Cemaat Şokta
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir camiye giren kişi ya da kişiler, hortum çekip musluğu açarak içeri su bastı. Sabah namazına gelen cemaat durumu şok içinde karşıladı ve olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde caminin kapısını kıran kişi ya da kişiler, içeriye hortum çekip musluğu açtı. Sabah namazına giden cemaat camiyi su bastığını görünce şok yaşadı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Mezra Mahallesi'nde yaşandı. Sabah namazını kılmak için camiye giden vatandaşlar, kapının kırık olduğunu fark etti. İçeri giren cemaat, gördükleri manzara karşısında gözlerine inanamadı.

Hortum çekip musluğu açmışlar

İçlerinin göl haline geldiğini fark eden cemaat, dışardan içeriye hortum çekildiğini ve musluğun açılarak caminin su altında bırakıldığını gördü.

Manzara karşısında şok olan cemaat, kasıtlı olarak caminin su altında bırakıldığını belirterek tepki gösterdi. Olay yerine giden güvenlik güçleri, camiyi su altında bırakan kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Camideki halıları toplayan cemaat, namazlarını geçici olarak başka yerde kılmaya başladı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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