Birecik'te Çalınan Elektrik Kablosu Jandarma Tarafından Bulundu

Birecik'te Çalınan Elektrik Kablosu Jandarma Tarafından Bulundu
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Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şantiyeden çalınan 200 metre elektrik kablosu, jandarma ekiplerinin çalışmasıyla bulunarak şantiye görevlilerine teslim edildi. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir şantiyeden çalınan 200 metre elektrik kablosu, jandarma ekiplerinin çalışması sayesinde bulunarak şantiye görevlilerine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesindeki bir şantiyenin deposundan 200 metre bakır elektrik kablosu çalındı. Şantiye görevlilerinin haber vermesi üzerine olay yerine giden Birecik İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) zanlıları belirlemek için çalışma başlattı: yapılan çalışmada kabloyu R.A., D.A. ve B.A. isimli şahısların çaldığı belirlendi. Şahısların kaldığı eve operasyon düzenleyen ekipler, kabloyu bularak şantiye görevlilerine teslim etti.

Kaçan zanlıları yakalamak için çalışmaların sürdüğü belirtildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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