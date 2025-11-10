Birecik'te Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti: 17 Yaşında Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle amca çocukları arasında yaşanan kavgada yaralanan 4 kişiden 17 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, dün gece saatlerinde Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Meydan Mahallesinde yaşandı. Bozdere kırsal Mahallesinde yaşayan iki kardeşin arazi anlaşmazlığı nedeniyle yaşadığı tartışmaya çocukları da katıldı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olayda Erol Çelik, Yusuf Ç., Samet Ç. ve Doğan Ç. yaralandı. Ambulanslarla Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan 17 yaşındaki Erol Çelik, ilk müdahalesinin ardından Şanlıurfa merkeze sevk edildi. Yaralı, getirildiği hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer 3 yaralının tedavisi ise hastanede devam ediyor. - ŞANLIURFA