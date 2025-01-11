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Bir Yıldır Aranan Şahıs, Baza İçinde Yakalandı

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Amasya'da işlediği hırsızlık suçu nedeniyle 1 yıldır aranan E.G., saklandığı evde bazanın içinde polis tarafından yakalandı. Operasyonda bir ruhsatsız tabanca da ele geçirildi.

Bir yıldır aranıyordu, bazanın içinde yakalandı

AMASYA - Amasya'da işlediği hırsızlık suçundan dolayı 1 yıldır aranan şahıs, saklandığı evde bazanın içinde polise yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, 1 yıl önce işlediği hırsızlık suçundan toplam 4 yıl 2 ay hapis cezasıyla aranması olan E.G.'nin Amasya'nın Taşova ilçesinde bir evde saklandığı belirlendi. Amasya Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda evde arama yapan polisler yatak bazasını kaldırınca içine saklanmış haldeki E.G'yi buldu. Bir ruhsatsız tabancanın da ele geçirildiği operasyonda yakalanan şahıs, polis merkezine götürüldü.

Aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanıp adalete tesliminin sağlanmasına yönelik güvenlik güçlerinin faaliyetlerini sürdürdüğüne işaret eden Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu şahısları yakalayarak adli makamlara teslim ediyoruz. Daha dün 5 yıl kesinleşmiş cezası bulunan bir vatandaşı Taşova'da çekyatın altında arkadaşlarımız yakaladılar" diye konuştu.

Bir Yıldır Aranan Şahıs, Baza İçinde Yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT ÇELİK - 3.Sayfa
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