Bir şüphelinin aranması çıktı, "Beraat aldım" dedi, diğer şüpheli tüfekle yakalandı, "Koyunlar için" dedi Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan ve hırsızlıktan aranması olan araç sürücüsü, "Aranmam yok, 4 beraat aldım ben" diyerek kendini savunurken, ruhsatsız tüfekle yakalanan yolcu...

Bir şüphelinin aranması çıktı, "Beraat aldım" dedi, diğer şüpheli tüfekle yakalandı, "Koyunlar için" dedi

AKSARAY - Aksaray'da şüphe üzerine durdurulan ve hırsızlıktan aranması olan araç sürücüsü, "Aranmam yok, 4 beraat aldım ben" diyerek kendini savunurken, ruhsatsız tüfekle yakalanan yolcu konumundaki şahıs ise, "Koyunlar için aldım" diyerek açıklama yaptı.

Olay Atatürk Bulvarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, mahalle ve çarşı bekçileriyle birlikte rutin uygulama yapan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri durumundan şüphelendikleri 68 DU 365 plakalı otomobili durdurdu. Ehliyet ve ruhsat kontrolünden geçirilen sürücü Saim K.'nın hırsızlık suçundan aranması olduğu tespit edilirken, kendini savunmak isteyen sürücü, "Aranmam yok, 4 beraat aldım ben" dedi. Araçta arama yapan bekçiler aracın bagajında bir valize gizlenmiş ruhsatsız tüfek buldu. Araçta yolcu konumunda bulunan Halil K. ise tüfeğin kendisine ait olduğunu belirterek, "Koyunlar için aldım" diyerek kendini savundu. Gözaltına alınan sürücü ve arkadaşı sorgulanmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.