Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü

Van'da bir kuyumcu işletmecisinin, müşterilerine ait milyonlarca lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı iddiası şehri ayağa kaldırdı. Birikimlerini teslim ettikleri dükkanın kapalı olduğunu gören onlarca kişi iş yeri önünde toplandı.

PARALARI GİDEN VATANDAŞLAR, KUYUMCUYU BASTI

Paralarını ve altınlarını geri alamayan vatandaşların öfkesi kısa sürede büyürken, dükkan önünde bekleyiş sürdüren kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerginliğin artması üzerine kalabalığa müdahale ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.