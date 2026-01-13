Haberler

Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü

Van'da bir kuyumcunun, müşterilerin altınlarıyla milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Müşteriler dükkanın önünde toplanırken, zaman zaman arbede yaşandı. Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti, o anlar kameralara yansıdı.

  • Van'da bir kuyumcu işletmecisi, müşterilerine ait milyonlarca lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştı.
  • Paralarını ve altınlarını geri alamayan onlarca kişi, dükkan önünde toplandı ve arbede yaşandı.
  • Polis ekipleri, olay yerinde gerginliğin artması üzerine kalabalığa müdahale ederek güvenlik önlemleri aldı.

Van'da bir kuyumcu işletmecisinin, müşterilerine ait milyonlarca lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı iddiası şehri ayağa kaldırdı. Birikimlerini teslim ettikleri dükkanın kapalı olduğunu gören onlarca kişi iş yeri önünde toplandı.

PARALARI GİDEN VATANDAŞLAR, KUYUMCUYU BASTI

Paralarını ve altınlarını geri alamayan vatandaşların öfkesi kısa sürede büyürken, dükkan önünde bekleyiş sürdüren kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Olay yerine gelen polis ekipleri, gerginliğin artması üzerine kalabalığa müdahale ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.

Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa
Trump, İran'ın yeni liderini belirledi bile! Sağ kolunu görüşmeye göndermiş

