Bir şehrimizi karıştıran esnaf! Dükkanın önü savaş alanına döndü
Van'da bir kuyumcunun, müşterilerin altınlarıyla milyonlarca liralık vurgun yapıp kaçtığı iddiası ortalığı karıştırdı. Müşteriler dükkanın önünde toplanırken, zaman zaman arbede yaşandı. Öfkeli kalabalığa polis müdahale etti, o anlar kameralara yansıdı.
Van'da bir kuyumcu işletmecisinin, müşterilerine ait milyonlarca lira değerindeki altını alarak kayıplara karıştığı iddiası şehri ayağa kaldırdı. Birikimlerini teslim ettikleri dükkanın kapalı olduğunu gören onlarca kişi iş yeri önünde toplandı.
PARALARI GİDEN VATANDAŞLAR, KUYUMCUYU BASTI
Paralarını ve altınlarını geri alamayan vatandaşların öfkesi kısa sürede büyürken, dükkan önünde bekleyiş sürdüren kalabalık arasında zaman zaman arbede yaşandı.
POLİS MÜDAHALE ETTİ
Olay yerine gelen polis ekipleri, gerginliğin artması üzerine kalabalığa müdahale ederek çevrede geniş güvenlik önlemleri aldı.
Kaynak: Haberler.com / 3-sayfa