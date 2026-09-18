Bir kişinin yaralandığı trafik kazası sonrası yaşanan gerginlik güçlükle yatıştırıldı

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Eskişehir'de iki aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kadın hafif yaralandı. Kaza sonrası iki aracın sürücü yakınları arasında çıkan gerginliği polis ve vatandaşlar güçlükle yatıştırdı.

Kaza, Odunpazarı ilçesi Vişnelik Mahallesi Şehit Güngören Bostan Sokak ile Yazgan Sokak kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 26 BG 810 plakalı SUV araç ile 26 TV 968 plakalı hafif ticari araç kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da kullanılamaz hale gelirken, SUV araçta yolcu konumunda bulunan bir kadın hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza sonrasında iki aracın sürücülerinin yakınları arasında sözlü tartışma ve gerginlik yaşandı. Kısa sürede büyüyen tartışma, çevredeki vatandaşlar ve olay yerine gelen polis ekiplerinin araya girmesiyle kavgaya dönüşmeden sonlandırıldı. Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı