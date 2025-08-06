Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü

İstanbul Ümraniye'de trafikte yaşanan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan motokurye, gelen yumruklara karşılık vererek saldırganlara zor anlar yaşattı. Sosyal medyada gündem olan olay, izleyenlere yıllar önce Aksaray'da esnafla kavga eden İrlandalı boksörü hatırlattı.

Olay, trafikte seyir halindeyken başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldi. Araçtan inen 5 kişi, motokuryeye saldırdı. Ancak kurye, fiziksel üstünlüğüne rağmen sayıca fazla olan grubun karşısında geri adım atmadı.

SALDIRGANLAR AFALLADI

Görüntülerde, kuryenin üstüne gelen kişilere art arda yumruklar savurduğu ve saldırganların geri çekildiği anlar yer aldı. Kalabalığa rağmen ayakta kalmayı başaran kurye, kararlı duruşuyla dikkat çekti. Olay sırasında kavgayı ayırmak için araya giren bir kadın ise başına aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. O anlar da kameralara yansıdı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Kurye ve diğer şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.