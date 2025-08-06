Bir 'İrlandalı boksör' vakası daha: Tek başına 5 kişiyi dövdü
İstanbul Ümraniye'de trafikte tartıştığı 5 kişinin saldırısına uğrayan motokurye, yumruklarıyla kendini savunarak saldırganlara adeta hayatlarının şokunu yaşattı. Kavgayı ayırmak isteyen bir kadın ise darbe alarak yere düştü. Bu olay geçtiğimiz yıllarda yaşanan 'İrlandalı boksör' olayını akıllara getirdi.
İstanbul Ümraniye'de trafikte yaşanan bir tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. 5 kişilik bir grubun saldırısına uğrayan motokurye, gelen yumruklara karşılık vererek saldırganlara zor anlar yaşattı. Sosyal medyada gündem olan olay, izleyenlere yıllar önce Aksaray'da esnafla kavga eden İrlandalı boksörü hatırlattı.
Olay, trafikte seyir halindeyken başlayan sözlü tartışmanın ardından meydana geldi. Araçtan inen 5 kişi, motokuryeye saldırdı. Ancak kurye, fiziksel üstünlüğüne rağmen sayıca fazla olan grubun karşısında geri adım atmadı.
SALDIRGANLAR AFALLADI
Görüntülerde, kuryenin üstüne gelen kişilere art arda yumruklar savurduğu ve saldırganların geri çekildiği anlar yer aldı. Kalabalığa rağmen ayakta kalmayı başaran kurye, kararlı duruşuyla dikkat çekti. Olay sırasında kavgayı ayırmak için araya giren bir kadın ise başına aldığı yumruk darbesiyle yere düştü. O anlar da kameralara yansıdı.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Sosyal medyada büyük yankı uyandıran görüntüler sonrası olayla ilgili emniyet güçleri tarafından inceleme başlatıldı. Kurye ve diğer şahısların kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.