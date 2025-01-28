Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi
Manisa'da bir grup gencin asker eğlencesi adı altında yaptıklarına kimse bir anlam veremedi. O esnada yaşlı bir kadının da olan biteni şaşkınlıkla izlediği görüntüler için sosyal medyada "Allah akıl fikir versin" şeklinde yorumlar yapıldı.
Manisa'da askere gideceği öğrenilen bir grup gencin eğlence adı altında Türk bayrağının asılı olduğu bir kapıyı tekmeledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.
"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"
Olay esnada yaşlı bir kadın da olan bitene anlam veremezken sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Allah akıl fikir versin", "Kültürsüzlük", "Bu nesilden umudu kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.