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Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi

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Manisa'da bir grup gencin asker eğlencesi adı altında yaptıklarına kimse bir anlam veremedi. O esnada yaşlı bir kadının da olan biteni şaşkınlıkla izlediği görüntüler için sosyal medyada "Allah akıl fikir versin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Manisa'da askere gideceği öğrenilen bir grup gencin eğlence adı altında Türk bayrağının asılı olduğu bir kapıyı tekmeledikleri görüntüler sosyal medyada viral oldu.

"ALLAH AKIL FİKİR VERSİN"

Olay esnada yaşlı bir kadın da olan bitene anlam veremezken sosyal medyada paylaşılan görüntünün altına "Allah akıl fikir versin", "Kültürsüzlük", "Bu nesilden umudu kesin" şeklinde yorumlar yapıldı.

Bu nasıl asker eğlencesi? Yaşlı kadın olan biteni şaşkınlıkla izledi
Kaynak: Haberler.com / 3.Sayfa
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Yorumlar (50)

Haber YorumlarıVATOZZ:

Aile kültürü yok. Anne baba cahil olunca yetişen nesil de cahil oluyor. Anne babada terbiye edep adap olmayinca yetişen nesilde de olmuyor. Anne baba kavgacı küfürbaz hırsız yalancı olunca yetişen nesilde aynı şekilde oluyor. Hatta anne karnında başlıyor.

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Haber YorumlarıMartin Sikertel:

Eşek dahi dayakla terbiye edilmez ama bunları askerde dövüp mum etseler diyeceğim; o da mümkün değil artık. İnsan haklarına aykırı diye istikamet verilmesi bile yasaklanmış duyduğuma göre.

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Haber Yorumlarıoguz:

GENEL OLARAK TOPLUMUN RUH HALİ BU BİZ EGLENCEYİ SİLAHLA KUTLAYAN DÜGÜNDE YOL KESEN OTEL YAPIP YANGIN MERDİVENİNİ AHŞAPTAN YAPAN BİR TOPLUMUZ MALESEF

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Haber Yorumlarıemin gormecikli:

şımarık aile terbiyesi almışlar utanmıyolar

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Haber YorumlarıAhmet AKGÜL:

bu beyinsizler askere gidip devlete yük olmasınlar

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Haber Yorumlarıesra ceylan:

Bunlar yolda yürürken omuz attın, yan baktın diyerek adam bıçaklayan tipler. Bunlardan memlekete bir hayır gelmez.

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Haber YorumlarıAydin Ayaydin:

Herkes uygun olan yasam ortamlarinda yasamali... bunlari alip goturup hayvanat bahcesine vermek lazim... bunlar icin uygun ortam bir tek orda var...

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Haber YorumlarıZübeyr Doğan:

Bebeklikten itibaren , bilsayar oyunları, arama motorları, Sosyal Medya ve Dijital Eğitim Sistemi ile büyümüş Eskerler.. Allah komutanlarına yardım etsin.

Yorum Beğen89
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Haber YorumlarıMusalla Taşı:

Bu ülke binlerce yıl evde anne baba korkusu, okul da öğretmen korkusu, asker de komutan korkusu ile büyüdü çok da iyi olmuş.. Bu ne be tarihimizin nien rahat ama Bi o kadar da işe yaramaz şımarık bi nesli türedi

Yorum Beğen83
Yorum Beğenme1
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Haber YorumlarıBülent Sonyıldırım:

YO YA BUNLAR KESİN HASTANEDEN KAÇANLARDIR

Yorum Beğen67
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