Bir babanın tarifsiz acısı! Depremde yaşamını yitiren kızının elini bırakmadı

Kahramanmaraş'ta bir baba, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızının elini dondurucu soğuğa rağmen bırakmadı.

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremle sarsıldı. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem, Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı.

ACI DOLU KARE

Kahramanmaraş'ta bir babanın tarifsiz acısı da objektiflere yansıdı. Baba Mesut Hancer, depremde hayatını kaybeden 15 yaşındaki kızı Irmak'ın elini soğuk havaya rağmen bir saniye bile bırakmadı. Acılı baba, depremin ilk gününden itibaren kızını elini bırakmadan bina enkazının yanında bekliyor.

BİNLERCE İNSAN HAYATINI KAYBETTİ

Deprem felaketinin yaşandığı illerden acı haberler gelmeye devam ediyor. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 703'e yükseldi. Yaralıların sayısı ise 22 bin 286 olarak açıklandı.