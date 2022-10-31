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Bir anda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

3. Sayfa Haberleri

Bir anda yere yığıldı, hastanede hayatını kaybetti

Malatya'da fırından ekmek aldıktan sonra fenalaşarak yere yığılan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Malatya'da fırından ekmek aldıktan sonra fenalaşarak yere yığılan vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, 08.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Alacakapı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Toptaş Caddesi üzerinde bulunan bir fırından kahvaltı yapmak için ekmek alan 49 yaşındaki Hacı Bayduz aniden fenalaşarak yere yığıldı. Bayduz, çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine bölgeye sevk edilen ambulansla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hacı Bayduz burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.

Hacı Bayduz'un cenazesi hastanedeki işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Malatya 3. Sayfa Haberler

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