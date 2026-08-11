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Bursa'da trafo patlaması: Alevler kamerada

Bursa'da trafo patlaması: Alevler kamerada
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Bursa’da ana arter üzerinde bulunan trafo, henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlayarak alevlere teslim oldu.

Bursa'da ana arter üzerinde bulunan trafo, henüz bilinmeyen sebepten dolayı patlayarak alevlere teslim oldu. Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, o anlar kameraya yansıdı.

Olay, Kestel ilçesi Ankara Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Cadde üzerinde bulunan trafo, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı bir anda patladı. Patlama sonrası kısa sürede alevlere teslim olan trafoyu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Alev alev yanan trafo, kameraya yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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