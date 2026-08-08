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Çorlu'da At Arabası Trafiğe Daldı: 2 Yaralı

Çorlu'da At Arabası Trafiğe Daldı: 2 Yaralı
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Tekirdağ Çorlu'da hızlanarak trafiğe dalan at arabası, hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada at arabasındaki iki kadın ve at yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Tekirdağ Çorlu'da bir anda hızlanarak trafiğe dalan at arabası, hafif ticari araç ile çarpıştı. Kaza sonrası at ve at arabası üzerinde bulunan iki kadın yaralandı.

Kaza, Fatih Caddesi üzeri eski Unpaş mevkiinde meydana geldi. Çerkezköy istikametine seyreden Ç.P. idaresindeki hafif ticari araç ile bir anda hızlanarak sokak arasından çıkan at arabası çarpıştı.

Kaza sonrası at arabasında bulunan K.D. ile G.G. isimli kadın ve at yaralandı. Yaralı iki vatandaş, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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