Anne ve 2 çocuğu öldü, bir aile yok oldu
Kayseri'de Suriye uyruklu anne M.A. ile erkek çocukları D.A. ve M.A., sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybetti.
Suriye uyruklu anne M.A. ve çocukları D.A. ve M.A.'dan haber alamayan yakınları, eve gitti. Ailenin yakınları, eve girdiklerinde anne ile 2 çocuğunu hareketsiz halde buldu. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
AİLE YOK OLDU
Ekipler, anne ile 2 çocuğunun hayatını kaybettiğini belirledi. Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen M.A., D.A. ve M.A. otopsileri yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.