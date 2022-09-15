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Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Kıskıvrak yakalandılar

3. Sayfa Haberleri

Binlerce kişiyi zehirleyeceklerdi: Kıskıvrak yakalandılar

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 ton etil alkol yapımında kullanılan sıvı ve kaçak içki imalathanesi ele geçirildi.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 1 ton etil alkol yapımında kullanılan sıvı ve kaçak içki imalathanesi ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı.

KOM Daire Başkanlığı koordinasyonunda 81 il genelinde alkollü içki kaçakçılığı ile mücadele çerçevesinde yapılan, 'Zincir' kod isimli operasyonla ilgili Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda bin litre etil alkol yapımında kullanılan kimyasal sıvı, 20 litre etil alkol, 26 adet farklı ebatlarda fiber tank, 2 adet elektrikli kazan, bin 200 adet boş bidon ve kapakları, 250 adet karton koli ve 3 adet forklift ele geçirildi. Operasyon çerçevesinde 2 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Diğer yandan operasyon anı polis kamerasına anbean yansıdı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Emniyet Müdürlüğü Bursa 3. Sayfa Haberler

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