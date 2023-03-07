Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bingöllü şehit dualarla son yolcuğuna uğurlandı

3. Sayfa Haberleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 18 Şubat'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 18 Şubat'ta yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Avunan, memleketi Bingöl'e getirilerek son yolcuğuna uğurlandı.

Edinilen bilgilere göre, 18 Şubat'ta Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde görev yapan Piyade Sözleşmeli Er Adem Avunan, mevzide yaralandı. Daha sonra Ankara'da tedavi altına alınan Avunan, bugün tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Şehidin naaşı defnedilmek üzere memleketi Bingöl'e askeri uçak ile getirildi. Bingöl Havalimanı'nda karşılanan şehit naaşı, Genç ilçesine bağlı Bayırlı köyünde düzenlenen törenin ardından dualarla defnedildi. Şehidin cenaze törenine ailesinin yanı sıra Vali Vekili Abdullah Özübek, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, jandarma ve polis ekipleri ile vatandaşlar katıldı. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bingöl Piyade 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title