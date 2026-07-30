Haberler

Bingölde trafik kazası: 2 yaralı

Bingölde trafik kazası: 2 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bingöl’de yol yapım çalışmaları kapsamında kazılan alana düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Bingöl'de yol yapım çalışmaları kapsamında kazılan alana düşen otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza Bingöl-Muş karayolu Ağaçeli mevkiinde meydana geldi. Otomobil, yol yapım çalışmaları kapsamında yeni yol güzergahı için kazılan alana düştü. Düştükten sonra askıda kalan otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli güvenlik önlemi alınırken, askıda kalan otomobilin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ahbap soruşturmasında 7 tutuklama daha

Haluk Levent onu da yaktı! Ünlü iş insanı tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kuyudan gelen sesleri duyan çoban gördüğü manzara karşısında kahroldu

Garip sesler duyan çoban, kuyuda gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Kebapçıya kurşun yağdırdılar: Yemek yiyen 4 kişi yaralandı

Yağmura tuttular! Kebap yemeye gittiler, kurşun yediler
Sultangazi'de motosikletli çocuğa silahlı saldırı

Küçücük çocuğa sokak ortasında kurşun yağdırdı
Beşiktaş'ta 16 yıl aradan sonra bir ilk

16 yıl aradan sonra bir ilk gerçekleşti!
Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu

Nikahına 15 dakika kala kayınpederinden gelen mesajla şoke oldu
Diego Carlos'a öyle bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye düşünmeden reddetti

Öyle komik bir teklif geldi ki Fenerbahçe 1 saniye dahi düşünmedi
Edirne Milletvekili Ediz Ün, yeniden CHP’ye katıldı

2 yıl sonra yeniden CHP'ye döndü