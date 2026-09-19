Bingöl'ün Yenişehir Mahallesi'nde çarpışan iki otomobilde 4 kişi yaralandı

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Bingöl'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Yenişehir Mahallesi İstiklal Marşı Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili polis ekipleri inceleme yaptı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı