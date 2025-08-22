Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem

Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem
Güncelleme:
Merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesi olan 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı bildirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 12: 30'da merkez üssü Bingöl'ün Solhan ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 17 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
