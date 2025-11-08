Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğündeki deprem, 23:10'da gerçekleşti. Depremin yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldiği ve olumsuz bir durumun yaşanmadığı bildirildi.
Merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesi olan 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23: 10'da merkez üssü Bingöl'ün Karlıova ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana gelen depremle ilgili olumsuz bir durum yaşanmadığı öğrenildi. - BİNGÖL